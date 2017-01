L´Any Carles Fontseré arriba a Girona amb l´exposició «Photocitizen»

n L'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat han organitzat un programa d'activitats conjunt per celebrar l'Any Fontserè.

Les activitats es portaran a terme durant el primer trimestre de l'any i se centraran a divulgar la vida i l'obra del polifacètic artista Carles Fontserè amb motiu del centenari del seu naixement (1916-2016).

En el marc d'aquestes activitats s'han organitzat dues exposicions, una conferència i una lectura dramatitzada. Avui dijous (19.30 h), l'Escola Municipal d'Art inaugura la mostra Carles Fontserè: photocitizen a la Sala d'Exposicions del Centre Cultural la Mercè.

Photocitizen és una exposició fotogràfica comissariada per Núria F. Rius i Ricard Planas i organitzada conjuntament entre el Departament de Cultura i l'Escola Municipal d'Art amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany. Es tracta d'un recull de treballs fotogràfics realitzats per Fontserè a New York pels volts del 1958.

D'altra banda, fins al 4 de febrer, la Biblioteca Carles Rahola acull l'exposició Mirades a Fontserè.

L'Escola Municipal d'Humanitats també ha programat una conferència sobre Fontserè el dimecres 8 de febrer, a les 19 h, al Centre Cultural la Mercè. Gerard Bagué pronunciarà Les memòries de Carles Fontserè: autobiografia contra història oficial.