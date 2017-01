L'EspaiCaixa Girona ha inaugurat aquest dijous l'exposició itinerant 'Envellir a l'Àfrica, l'Amèrica Llatina i l'Àsia', que repassa la situació de les persones grans amb escenes quotidianes als tres continents. La mostra, organitzada en col·laboració amb HelAge International España, es podrà visitar fins al proper 17 de febrer i presenta una selecció de dotze fotografies que busquen apropar aquest col·lectiu als visitants. A les imatges, quatre testimonis de cada país expliquen les seves vivències del dia a dia. D'altra banda, i per complementar la iniciativa, aquest dijous s'hi ha celebrat la conferència sobre els drets i els reptes de la gent gran en països en desenvolupament.

Retratar les condicions de vida de les persones grans en països en vies de desenvolupament on , a més, aquest col·lectiu experimenta un creixement important. Aquest és l'objectiu de l'exposició itinerant que aquest dijous s'ha inaugurat a l'EspaiCaixa Girona, situat a Poeta Marquina, i que es podrà veure fins al 17 de febrer. En total, els visitants hi trobaran una selecció de dotze imatges de persones grans que viuen a països com Colòmbia, Jamaica, Etiòpia, Kènia, Birmània o Nepal, entre d´altres.

A banda de la mostra, l'EspaiCaixa ha acollit també la conferència 'Els drets i els reptes de les persones grans en països en desenvolupament', a càrrec de la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez. A la xerrada s'han explicat les tendències demogràfiques a diferents països i la situació en què viuen les persones grans, posant especial accent en els drets i reptes que tenen.

L'EspaiCaixa també celebrarà demà un cinefòrum amb la projecció del film 'Hotel Rwanda'. Les projeccions continuaran el proper 27 de gener amb 'Son of Babylon' i el 3 de febrer amb 'Conducta'. Totes les projeccions seran a les cinc de la tarda.

Amb l'objectiu de sensibilitzar sobre els drets d'aquestes persones, l'Obra Social 'la Caixa'· i HelpAge han signat un acord de col·laboració amb el qual volen difondre els drets, la dignitat o el bon tracte de la gent gran, donant a conèixer la situació de les persones que envelleixen en circumstàncies difícils. Per això l'exposició s'ha pogut veure, també, en dos centres més: EspaiCaixa Madrid i EspaiCaixa Múrcia.