Lloret de Mar reconstrueix una casa ibera de més de dos mil anys d´antiguitat

L'Ajuntament de Lloret de Mar impulsa la reconstrucció d'una casa ibera al jaciment del Turó Rodó, fundat pels volts de l'any 200 aC, amb l'objectiu d'incorporar-lo a l'oferta turística del municipi, on ja hi ha altres jaciments d'aquesta època, com el de Puig de Castellet i Montbarbat.

Els treballs, que van començar l'octubre passat, consistiran a reconstruir la casa de planta quadrangular i amb dues sales seguint les tècniques i materials utilitzats en aquella època, el que es coneix com a arqueologia experimental.

El cost és d'uns 36.000 euros i també s'han fet millores per fer accessible el Turó Rodó amb desbrossament i tala d'espècies vegetals invasores, la reconstrucció d'un tram de muralla afectat i l'anivellament del terreny. També s'han instal·lat panells informatius i la previsió és que l'espai s'obri al públic per Setmana Santa.

La casa que s'està reconstruint és la número 6 del total de set cases adossades a la muralla nord. Aquesta en concret es troba a la zona central i a la part interna de la muralla.

L'interior de la casa s'ambientarà amb objectes i mobiliari per oferir una imatge fidel de com podia haver estat.

La casa ibèrica que s'ha reconstruït pertany al tipus més repetit al Turó Rodó. És de planta quadrangular i estava formada per dues sales. Una sala més gran al fons, que tindria més aviat funcions de residència i emmagatzematge, i una avantsala més petita a davant, que anava destinada principalment a treball, com per exemple petites activitats artesanals o domèstiques.

Aquesta distribució arquitectònica és una de les més habituals en l'arquitectura ibèrica, i a Lloret de Mar també apareix en altres jaciments ibèrics, com el Puig de Castellet o Montbarbat.

Els treballs van començar l'octubre passat, quan es va aixecar de nou la casa amb pedra i ara s'està fent una segona fase amb la col·locació de maons de fang i sorra.

Faltarà una última actuació que consistirà a fer el teulat i que s'enllestirà en els pròxims mesos. La directora de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Lloret, Anna Fuentes, va dir que la reconstrucció està dirigida i supervisada per l'arqueòleg Jordi Moré, expert en arquitectura ibera de respecte total per les estructures.