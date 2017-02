Els Premis d'Arquitectura incorporen una nova categoria

La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha obert la convocatòria dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona, que arriben a la seva 20a edició amb la novetat de la creació d'una nova categoria, la «Més 10», on podran optar obres que com a mínim tinguin 10 anys d'antiguitat, acabades abans del 31 de desembre del 2006.

El dia 3 de març finalitzarà el termini de presentació de candidatures. Entre la resta de categories hi ha «Arquitectures», «Interiors», «Paisatges» i «Efímers», aquesta per a obres que tinguin una durada limitada, com exposicions.