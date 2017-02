«Tarde para la ira» sorprèn al «monstre» de Bayona als Goya

Els Goya han fet encara més gran el 'monstre' de J. A. Bayona. El tercer llargmetratge del director català ha guanyat nou premis dels dotze als quals aspirava: el de millor director, millor muntatge, millor direcció artística, millor direcció de producció, millor fotografia, millor maquillatge i perruqueria, millors efectes especials, millor so i millor música original. Amb tot, s'ha quedat a les portes de culminar una nit rodona quan 'Tarde para la ira', l''òpera prima' de Raúl Arévalo, s'ha endut el Goya a la millor pel·lícula i ha marxat amb quatre estatuetes. Emma Suárez ha fet història a l'endur-se dos Goya en una mateixa nit, el de millor actriu per 'Julieta' i el de millor actriu de repartiment pel seu paper a 'La propera pell'. La 31a gala dels Premis Goya, conduïda per tercera vegada per l'actor i humorista Dani Rovira, també ha distingit 'Timecode' com a millor curtmetratge, l'últim guardó que podia rebre abans de competir als Oscar.





La cinta que aquest any ostenta el privilegi d´haver-se convertit en el film més vist aquest 2016 ha rebut aquest dissabte a la nit al Centre de Congressos Príncep Felip de l'Hotel Auditorium de Madrid el reconeixement del sector. El 'monstre' de Bayona, que ja va imposar-se als premis Gaudí diumenge passat, ha rebut nou de les dotze estatuetes a les quals aspirava. El cineasta ha estat premiat amb un Goya a la millor direcció pels seus tres llargmetratges. Per 'El orfanato' va rebre el de millor direcció novell, mentre que per 'Lo imposible' va ser distingit amb el de millor direcció.

"Estic orgullós de formar part del cinema espanyol i representar-lo aquí i a fora", ha esgrimit Bayona, que ha lloat la gent que "combat mostres" com als que feien front mentre es rodava la pel·lícula. També ha tingut paraules d'agraïment per al seu pare i el seu germà.

Les altres cintes que partien amb més nominacions de la nit –onze-, 'Tarde para la ira' de Raúl Arévalo i 'El hombre de las mil caras' d'Alberto Rodríguez, han rebut quatre i dos guardons cadascuna. Amb tot, l''òpera prima' de Raúl Arévalo ha sortit victoriosa de la nit del cinema espanyol quan li ha arrabassat el premi gros de la nit, el de millor pel·lícula, a 'Un monstre em ve a veure' quan tot semblava indicar que el 'monstre' culminaria una nit històrica. També s'ha fet amb el de millor direcció novell, millor actor de repartiment per Manolo Solo i millor guió original.

Seguint l'estela de Verónica Forqué, Emma Suárez ha repetit l'efemèride i s'ha emportat dos premis en una mateixa nit: el Goya a la millor actriu per 'Julieta' i el de millor actriu de repartiment pel seu paper a 'La propera pell'. Aquest segon, l'ha dedicat el guardó als directors de la pel·lícula, Isaki Lacuesta i Isa Campo. L'actriu ja va rebre el Gaudí a la mateixa categoria.

La barcelonina Anna Castillo s'ha fet amb el Goya a millor actriu revelació pel seu paper a la cinta d'Icíar Bollaín 'El olivo' –i ha acabat dedicant un "us estimo" en català a la seva família i amics-, mentre que Carlos Santos ha rebut el premi al millor actor revelació pel film 'El hombre de las mil caras'. El Goya a millor actor protagonista ha estat per Roberto Álamo pel seu paper a 'Que dios nos perdone'.

Un dels moments amb més emotius ha estat quan Sílvia Pérez Cruz ha recollit el Goya a la millor cançó original per 'Ai, ai, ai', que ha entonat 'a capella' la peça 'No hay tanto pan' dedicada als desnonats.



'Timecode', nou premi a una meteòrica carrera

'Timecode', el curtmetratge dirigit per Juanjo Giménez i nominat als Oscars, ha sumat un nou guardó amb el Goya al millor curtmetratge. Protagonitzat pels ballarins i coreògrafs Lali Ayguadé i Nicolás Ricchini narra una història d'amor entre dos vigilants de pàrquing que mantenen una relació a través de les càmeres de vigilància. El film ha rebut fins ara la Palma d'Or al millor curtmetratge a Canes i el premi Gaudí.

El premi a millor pel·lícula documental ha estat per 'Frágil equilibrio' de Guillermo García López, guiat per les paraules de l'expresident uruguaià José Mujica, mentre que el guardó a millor pel·lícula d'animació ha estat per 'Psiconautas, los ninos olvidados', que no ha permès a 'Ozzy' repetir l'èxit dels Gaudí.



Primera gala d'Yvonne Blake, tercera de Dani Rovira

La gala, de tres hores de durada i amb una orquestra tocant en directe des de l'escenari, ha estat la primera d'Yvonne Blake al capdavant de l´Acadèmia del Cinema espanyol, en uns Goya que s'ha comptat amb l'assistència del ministre d´Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo; el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias; el president de Ciutadans, Albert Rivera; el líder d'Izquierda Unida, Alberto Garzón; o l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, entre d'altres.

Durant la cerimònia no hi ha faltat les referències a Trump, a la poca inversió en cultura per part de les administracions i a la reivindicació de les dones en el sector cinematogràfic. Una de les que hi ha insistit més ha estat Ana Belén, que ha rebut el Goya d'Honor als més de 50 anys de carrera. "Salut i feina per aquesta professió, que no mereix tant menyspreu per part dels seus governants", ha reivindicat Belén.

Dani Rovira tampoc s'ha estat de fer broma sobre el fet que hagi repetit per tercera vegada com a presentador de la nit del cinema espanyol, tot i les crítiques de la passada edició a les xarxes. Així, ha començat amb un "a la tercera va a la vençuda" i ha advertit que era "la vídua dels Goya", perquè cada edició que ha presentat hi ha hagut un president de l'acadèmia diferent.

En el discurs durant la gala, Mariano Barroso, el vicepresident de l'Acadèmia del Cinema espanyol i la presidenta reclamat un pacte d'estat pel cinema, un sector que ha congregat davant la gran pantalla a 18 milions d'espectadors el 2016. Així mateix, han recordat que l'Estat ha invertit en cinema 77 milions d'euros i n'ha recaptat en l'IVA de les entrades 28 milions d'euros. Un violoncel interpretant 'El cant dels ocells' ha acompanyat l'homenatge als professionals que han mort l'últim any.