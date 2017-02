Presentació «Els Messis de la comunicació»

La Llibreria 22 de Girona va acollir ahir al vespre la xerrada Els Messis de la comunicació, a càrrec de l'actor Fermí Casado, qui acaba de publicar el llibre PresentAcción. L'intèrpret català, conegut per haver representat papers destacats en diverses sèries de televisió com Estació d'Enllaç o El Cor de la Ciutat, dóna alguns consells per perfeccionar presentacions o xerrades, gràcies a una sèrie de tècniques que s'apliquen en el món del teatre.