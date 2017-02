La UdG és la 22a del món en gestió energètica, segons GreenMetric

La Universitat de Girona (UdG) és la 22a universitat del món en gestió energètica i reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, segons l'índex GreenMetric que, des del 2010 elabora anualment la Universitat d'Indonèsia (UI).

La UdG ocupa la 96a posició en la classificació global, en què hi participen 516 universitats de 75 països d'arreu del món. GreenMetric Ranking of World Universities és una iniciativa per promoure la sostenibilitat a les institucions d'educació superior en àmbit mundial. Permet a les universitats compartir la seva experiència i les bones pràctiques.