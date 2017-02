Carnaval: Disfresses casolanes d'última hora

Si encara no saps quin dia és carnaval pots consultar el calendari. El carnaval ja és aquí i un any més per manca de temps no tenim apunt la disfressa que pensàvem portar per ser el més original de la festa. No et preocupis, hi ha disfresses d'última hora que pots fer amb coses que tens per casa i que són d'allò més quedadores de bé. Descobreix a continuació quines són els millors disfresses d'última hora:

Disfresses d'última hora per parelles:

Uns vestits negres, el mateix ens poden servir per, juntament amb unes ampolles de refresc, disfressar-nos de submarinistes o que per vestir-nos de pel·lícula dels anys 20. El de lladre és també un pla B molt senzill.

Disfresses d'última hora per a dones:



Amb un simple samarreta negra i una mica de maquillatge podem fer-nos una preciosa disfressa de mim i amb una camisa blanca i una americana negra pots emular el titella de la pelicula 'Saw'. La disfressa de Frida Kahlo és una altra bona opció, reutilitzant roba 'vintage' de la que tenim a casa.

Disfressa d'última hora per a homes:



Una caçadora de cuir, un barret i un fuet són perfectes per recordar a Indiana Jones, una disfressa que mai passa de moda. Amb un simple vestit i una mica de traça pots convertir-te en la mateixa mort. Els metges o zombies de sang són també un dels disfresses d'última hora que millor resutan.