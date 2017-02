Jordi Mitjà indaga amb escultura i l´ofici de manyà en la seva nova obra

L'artista figuerenc Jordi Mitjà experimenta amb els materials i les tècniques de l'ofici de manyà, que va exercir el seu pare, per qüestionar l'estatus de l'art en la seva nova exposició, Acte 36: Jordi Mitjà. L'escultura no és important.

La nova exposició, que es podrà veure a partir d'avui i fins a l'11 de març a la Fundació Suñol de Barcelona, projecta un corpus de treball amb dibuixos, escultures i fotografies que són el resultat d'investigar i pensar noves possibilitats partint de tècniques, situacions i materials utilitzats pels manyans.

Des que va esclatar la crisi el 2008, l'obra de Mitjà incorpora elements de la construcció que socialment s'han rebutjat, i és per això que l'artista assegura que «l'escultura no és important», ja que amaga una sèrie d'aspectes menysvalorats, com la brutícia de l'ofici, les espurnes del soldar, les ferides o la ferralla, han informat els organitzadors.