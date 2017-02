Pares d'alumnes del Conservatori de Música denuncien les «instal·lacions deficitàries»

L'AMPA del Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona va emetre ahir un comunicat de denúncia de les «instal·lacions deficitàries» de la institució, que té els locals en una situació de provisionalitat des que fa una vintena d'anys es va traslladar de l'antic edifici de les Voltes d'en Rosés, abandonat pel seu estat ruinós, fins a la cèntrica Casa de Cultura, eternament pendent d'un pla de reforma integral.

«La màxima preocupació i els esforços importants de famílies i d'alumnat del Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de Girona se centra, des de fa uns anys, en l'assoliment d'un espai digne, que serveixi realment per a l'ensenyament musical», escriu l'associació de mares i pares d'alumnes del Conservatori, coincidint intencionadament amb el dia de la roda de premsa de presentació dels actes commemoratius del 75è aniversari d'una institució fundada l'any 1942 pel compositor Francesc Civil, en col·laboració amb els professors Ramon Arnau i Josep Saló.

A l'AMPA li preocupen les «aules no insonoritzades, que fan que l'alumnat i l'orquestra hagin d'assajar compartint els sons diversos dels espais i aules de costat i costat, les barreres arquitectòniques múltiples, i també entre plantes, que dificulten els trasllats necessaris d'instruments i també els accessos de persones amb mobilitat reduïda, la mancança d'auditori funcional capaç d'acollir els estudis i assajos necessaris de formacions orquestrals, i la mancança d'aules per a l'estudi solista, o conjunt, de l'alumnat».

A més, troben a faltar un sistema de climatització i d'il·luminació adequat, entre altres coses.

Per tot plegat, l'AMPA lamenta que «Girona estigui quedant enrere» des del punt de vista de l'edifici físic», i considera que «comparativament, altres demarcacions de Catalunya han estat capaces d'assolir, durant aquests darrers anys, la disposició d'instal-lacions excel·lents».

«En canvi, Girona no. En relació a d'altres demarcacions, el nostre alumnat i professorat pateix un desavantatge considerable per al desenvolupament digne de l'ensenyament públic de la música», afirma la junta de l'AMPA, i insta a més a solucionar «el dèficit» de Girona apostant en un futur per «un centre d'ensenyament públic integrat de primària amb el nivell elemental de música i secundària oligatòria i batxillerat amb el grau professional de música, com ja existeix a Barcelona».

No obstant la crítica, l'AMPA «agraeix» els 75 anys de continuïtat i treball en el centre, i convida a celebrar la commemoració a tota la ciutadania de Girona participant als múltiples concerts i actuacions del programa.



La Diputació demana «paciència»

Preguntat pels periodistes, el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, va assegurar que s'està treballant «de manera ferma» en el projecte de reforma integral de l'edifici de la Casa de Cultura, i que el Conservatori de Música en serà una de les institucions fonamentals.

«S'ha de demanar una mica de paciència», va dir Piñeira, que no va poder donar dates ni terminis, però va assegurar que «en breu» s'aniran guanyant aules per satisfer les urgències del moment.

Piñeira va participar en la presentació dels actes del 75è aniversari del Conservatori, dels quals aquest diari ja se n'havia fet ressò en l'edició del passat 31 de gener.

Amb motiu de la celebració, al llarg d'aquest any tindran lloc diferents actuacions commemoratives. A la presentació també hi va participar Lluís Caballeria, director acadèmic del Conservatori.

Caballeria va explicar que «l'acte central d'aquest aniversari serà el proper dimecres, 22 de febrer, a les 19 h, amb la participació de gairebé la majoria de la comunitat educativa.

El Concert commemoratiu del 75è aniversari, que tindrà lloc a la sala simfònica de l'Auditori de Girona, comptarà amb la participació de professors, alumnes i exalumnes.