Homenatge a Prudenci i Aurora Bertrana a l'esmorzar literari de Sant Jordi a Girona

Diversos escriptors, editors i llibreters de les comarques gironines es van reunir ahir al matí a la Casa Solterra, la seu dels Serveis Territorials de Cultura, per celebrar el tradicional esmorzar literari de Sant Jordi a Girona. Enguany l'acte va servir per homenatjar Prudenci i Aurora Bertrana en el seu 150è i 125è aniversari de naixement, respectivament.

Per al delegat del Govern a Girona, Eduard Casadesús, «no podia faltar l'homenatge a aquests grans autors de la literatura» en un dia com el d'ahir. Casadesús va subratllar la necessitat de donar a conèixer aquests dos autors «extraordinaris» i va reconèixer «l'encert» d'aquells que l'any 1968 van promoure el premi que duu el seu nom i que s'ha mantingut fins a l'actualitat.

Durant la seva intervenció, també va fer referència al bon estat de salut de la lectura a Catalunya i va apuntar que «dos de cada tres catalans són lectors habituals». Per al delegat del Govern a Girona «el futur de la literatura està garantit. Només fa falta veure el nombre d'escriptors que s'incorporen cada any al sector» va assegurar.

No obstant això, i malgrat que la lectura sigui un hàbit adoptat pels ciutadans, Casadesús va explicar que des del Departament de Cultura s'està gestant un Pacte Nacional de l'Hàbit de la Lectura amb l'objectiu d'atraure i acostar-se a un públic jove perquè adoptin l'hàbit de la lectura a una edat primerenca.

En l'acte d'homenatge també van ser-hi presents el director de Serveis Territorials de Cultura, Francesc Ten, i el comissari de l'any Bertana, Oriol Punsatí, que va oferir una lectura d'un fragment dels textos escrits pels dos autors històrics. El primer va ser un text inèdit on Prudenci Bertrana feia una locució radiofònica en un programa de Ràdio Associació de Catalunya a començaments de l'any 1937. En ell negava ser un «burgès» com l'havia definit la premsa i s'autodefinia com a un home molt vinculat a la terra. L'altre fragment va ser un text que Aurora Bertrana va escriure per petició de Manuel Costa-Pau l'any 1967 com a editor d'Alfaguara. Segons el comissari de l'any Bertrana, aquest 2017 és un bon moment per «llegir i rellegir» aquests dos autors.

Des de bon matí, la presidenta del Gremi de Llibreters Gironins, Carme Ferrer, era optimista respecte l'augment de volum de venda de llibres pel fet que aquest any la diada de Sant Jordi s'hagi celebrat en diumenge. Aquesta visió positiva també va ser compartida per alguns dels autors gironins presents a l'esmorzar com Miquel Martín, que recentment ha publicat «El riu encès» (Editorial El Cep i la Nansa), una novel·la que recorre els carrers de la ciutat de Girona i els pobles de la Vall de Camprodon (Ripollès), i l'autor de la novel·la «El llarg camí» (Editorial Oliveras), Manel Fortis.

Per a Martín, que Sant Jordi sigui un diumenge dóna lloc a un èxit assegurat, ja que els actes de celebració van començar divendres i van acabar ahir, després de tot un cap de setmana ple d'activitats literàries.

L'autor també va aprofitar per reivindicar el talent literari gironí. «Crec que els autors de Girona hem de sentir-nos molt bé, tenim una ciutat preciosa culturalment parlant i hem de vendre'ns amb molt d'orgull, sense cap complex amb Barcelona, ja que aquí també hi ha autors de molta qualitat» va sentenciar.

Manel Fortis, per la seva banda, va expressar la sort que enguany Sant Jordi s'hagi celebrat en diumenge ja que permet que sigui una diada especial. A més, de pas, va reivindicar que aquesta celebració literària «ha de ser festa oficial molt aviat».

L'esmorzar literari a Casa Solterra de Girona ahir a primera hora del matí va donar el tret de sortida a una diada de Sant Jordi carregada d'activitats diverses no només a la capital gironina, sinó arreu de la demarcació. Alguns dels actes van seguir amb la tradició com ara la lectura contínua de poemes de Josep Pla des de les 10h del matí fins a les 14 h de la tarda a Palafrugell, mentre que altres municipis van presentar activitats més innovadores com ara la segona edició de lectura pública de Begur oberta a tothtom o la xocolatada de la Jonquera.