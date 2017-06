Els gironins Pulpopop cremen Trump, Rajoy i Merkel

Pulpopop acaba de presentar el seu nou videoclip del tema En Horse, dins l´àlbum Felicitat Màxima!, on crema metafòricament unes caricatures de Trump, Rajoy i Merkel. La cançó és una crítica a la crisi i al món actual, on la competició, la rivalitat i els diners semblen erigir-se com a eix de l´ésser humà.

"Que no hi ha crisi!", resa la tonada, mentre en horse i el seu genet intenten deixar enrere rivals de la importància dels tres polítics, on s´aixeca després de caure (la vida en estat pur!), on increpa la societat dient-los "ja no jugareu més amb mí!" o recorre a la barra d´un bar com a única sortida per superar tot aquest desgavell social, tota aquesta crisi de valors.



El videoclip ha estat realitzat per PulpoPop i AbracadaBras amb la tècnica de 'stop-motion': 2.000 fotografies i un sol pla seqüència de fons.



La gravació del disc

Edgar Massegú (Pulpo) ha perdut en aquest disc Pau Boïgues (Pop), company d'infinites aventures musicals, però això no ha impedit continuar editant sota el segell Pulpopop -i un cop més amb la discogràfica Discmedi- un nou àlbum en el qual, entre molts altres instrumentistes, col·labora també el mateix Pau Boïgues.

Massegú se sent especialment satisfet d'un disc que considera "el més treballat de la seva carrera" i que compta amb una vintena de col·laboracions, entre elles les d'Adrià Puntí, Josep Thió, Xavi "Pendón", Pedrito Martínez i, molt especialment, Marcel Torres a les guitarres. Lluís Costa és el responsable de la producció artística, mentre que les lletres són del propi Massegú.