Esbrinar com era la vida secreta de Dalí a Portlligat

La Fundació Gala-Dalí ha elaborat un documental que porta per nom 'La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí', i que pretén explicar alguns dels aspectes més desconeguts de la vida del pintor. El film està dirigit per David Pujol i destaca per l'important treball de documentació i guió en el que hi ha treballat la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer. La residència alt-empordanesa de l'artista és el fil conductor de tota l'obra i permet mostrar la forta vinculació de Dalí amb localitats com Cadaqués, el Cap de Creus o el mateix Portlligat (Alt Empordà). El film s'estrenarà el proper dissabte 1 de juliol al Teatre Art i Joia de Cadaqués, i és el segon d'una trilogia que va començar el 2015 amb la producció de 'Dalí, la darrera gran obra'.

La de Portlligat va ser l'única residència estable de Salvador Dalí, per tant la que guarda més secrets de la vida del geni. Per això la Fundació Gala-Dalí produït un documental que s'endinsa en els anys que l'artista va viure i treballar a l'Alt Empordà. De la mà del director David Pujol, de Doc Doc Films, i de la tasca de la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, i de Jordi Artigas, el proper dissabte 1 de juliol es presentarà a Cadaqués 'La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí'.

Es tracta d'un documental de 59 minuts que revela aspectes desconeguts de la biografia del pintor, especialment les relacions amb el seu pare i la seva germana, Anna Maria. Unes relacions que ajuden a entendre determinats aspectes de la seva obra, i la manera de ser de Dalí.

La profunda tasca de documentació a càrrec de Rosa Maria Maurell, encarregada de l'apartat fotogràfic, i Lucía Moni, que s'ha ocupat dels audiovisuals, permetrà l'espectador conèixer aspectes íntims del pintor, desconeguts fins ara.



Una trilogia

Aquest no serà el primer documental de la fundació sobre l'obra de Dalí. El 2015 es va estrenar 'Dalí, la darrera gran obra' que il·lustrava un Dalí inèdit a partir del seu propi testimoni, i el de qui va ser gran amic de l'artista, el també pintor, Antoni Pitxot.

La primera entrega de la trilogia tenir un gran ressò mediàtic a més d'una bona acollida per part de la crítica. El film va aconseguir cinc premis internacionals, i disposava de dues versions, una cinematogràfica de 70 minuts i una altra televisiva de 55.