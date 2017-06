Una mostra a Ceret revela l'interès de Dalí per la ciència

L´esquelet utilitzat per la «resurrecció» daliniana.

Salvador Dalí es va interessar per totes les disciplines científiques, des de l'astrofísica a la teoria de la relativitat, passant per la psicoanàlisi i la genètica. El Museu d'Art Modern de Ceret va inaugurar divendres, 23 de juny, l'exposició Dalí: Eurêka, una mostra que revela la influència que va tenir la ciència en l'obra del pintor. El comissari de l'exposició, Jean–Michel Bouhours, remarca que «la ciència serveix per llegir la seva obra perquè des de la seva joventut Dalí va estar-hi molt interessat».

El 27 d'agost de 1965, Dalí va fer el seu «viatge triomfal» a Ceret. Durant la jornada va protagonitzar una sonada «resurrecció» en una cripta medieval. Una «actuació» que va servir per inaugurar un periple que va acabar a l'estació de Perpinyà, el «centre del món» de la seva pròpia cosmologia. La mostra vol recordar aquesta cerimònia i a la vegada fer un recorregut particular per l'obra del geni. Un recorregut que, a través de 300 peces, revela la incidència que les disciplines científiques van tenir en la seva trajectòria artística.

De fet, l'exposició inclou fotografies captades durant aquella jornada i, fins i tot, amb l'esquelet que va utilitzar per representar la sonada resurrecció. En total, s'hi podran veure fins a 180 obres del geni, 25 de les quals són pintures cedides per la Fundació Gala-Salvador Dalí, el Museu Reina Sofia de Madrid, el Centre d'Art Georges-Pompidou de París i diverses col·leccions privades, entre les quals hi ha la de la germana del pintor, Anna Maria Dalí.



Una mirada «diferent»

De retrospectives sobre el geni se n'han fet moltes, afirma Bouhours, i aquest no era l'objectiu d'aquesta exposició. La voluntat era oferir una interpretació diferent no només amb pintures del geni sinó també a través de llibres que va llegir, documents que va escriure o li van escriure o, fins i tot, dibuixos que va fer ell mateix.

Segons Bouhours, l'interès de Dalí per la ciència va quedar plasmat en les seves obres. N'és un clar exemple, diu, la seva atracció pels insectes o la seva «experimentació amb les formes», sovint inspirades en la naturalesa. En aquest sentit, la directora i conservadora del museu, Nathalie Gallissot, afirma que l'exposició ofereix una mirada diferent de la seva obra. «Dalí no era boig, era molt excèntric i extravagant i estava molt interessat per la ciència d'una manera molt profunda», assegura.

La mostra organitzada en capítols temàtics repassa els anys de joventut del geni empordanès i els seus primers contactes amb el món científic fins a arribar als vincles amb Ceret, que centren d'alguna manera la relació entre el municipi i l'artista.