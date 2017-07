Sting dona el Premi Polar a la integració dels refugiats

El cantant britànic Sting donarà l'import del Premi Polar, dotat amb un milió de corones sueques (106.000 euros) i considerat el «Nobel» de la música, al projecte Songlines, creat per fomentar la integració dels refugiats a través de la música. «La música pot ajudar a construir ponts i aquest projecte posa en relleu el paper vital que pot exercir per brindar a joves refugiats l'oportunitat de connectar amb la seva nova societat», va manifestar Sting en un comunicat penjat ahir per Songlines a la seva pàgina web.

Songlines busca ajudar els joves refugiats a salvar les diferències culturals que troben al país d'acollida a través de la música. Per això col·labora amb cors, orquestres i escoles i organitza festivals, fòrums on es desenvolupen amistats i s'agilitza l'aprenentatge de l'idioma. «Són joves valents que han fugit de guerra i l'opressió en països com Síria, l'Afganistan o Eritrea i la música és una eina fantàstica per a la integració», ha subratllat la coordinadora nacional del projecte, Julia Sandwal.

El Premi Polar 2017 va recaure en Sting i al saxofonista nord-americà Wayne Shorter, que van succeir en el palmarès del guardó la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli i al productor i compositor de música pop suec Max Martin. El premi va ser creat el 1989 per Stig Anderson, editor, compositor i representant del grup Abba.