La 37a edició de la FiraTàrrega aplega més de 13.500 espectadors

La 37a edició de FiraTàrrega va abaixar ahir el teló d'una nova edició amb una resposta massiva del públic, que fins i tot va fer front a la pluja que va caure dissabte al matí i que només va obligar a suspendre una sola funció. Pel que fa als espectacles de sala, van assolir un 87% d'ocupació de l'aforament amb unes 13.500 entrades venudes, segons l'organització. Durant quatre dies –del 7 al 10 de setembre– la capital de l'Urgell va acollir les propostes de 52 companyies nacionals i internacionals, amb 261 sessions en 23 espais d'exhibició. Vint-i-un dels espectacles eren estrenes. D'altra banda, el certamen va registrar un total de 937 professionals de 512 entitats. D'aquests 599 són catalans, 182 de la resta de l'estat i 156 internacionals. Aquesta any la fira ha tingut la participació com a eix vertebrador i, segons el director artístic, Jordi Duran, «ha estat una edició amb molta ànima, amb artistes que ho han donat tot i que ha deixat molt bones sensacions a públic i programadors».

L'any passat es van vendre 14.450 entrades però l'ocupació dels espectacles es manté en el 87% perquè en aquesta edició els aforaments eren més petits i hi havia menys localitats a la venda, segons l'organització. En tot cas, pel director de FiraTàrrega, les diferències no són significatives i va recordar que el 75% de l'oferta de la mostra és de carrer, per tant, gratuïta. Jordi Duran va destacar especialment tan la implicació dels artistes, alguns dels quals «s'han presentat en societat per primera vegada», com també del públic. Duran va mostrar-se satisfet un any més el bon funcionament del vessant professional del certamen, que es manté com un «punt de referència» per a programadors i experts.

FiraTàrrega ha firmat a més un acord amb el Festival Santiago OFF de Santiago de Xile, al qual aportarà quatre projectes artístics catalans en la propera edició, que tindrà lloc del 18 al 27 de gener del 2018 i que li donarà presència internacional per primera vegada en la seva història.