Una escola de cine i arts escèniques ofereix a Girona títols d´universitats de Londres

El proper 2 d'octubre arrencaran les classes al nou estudi superior de cinema i arts escèniques Actor's de Girona que, segons els seus impulsors i directors, Kim Planella i Judit Hierro, oferirà una titulació homologada per universitats de Londres, els noms de les quals de moment no han volgut fer públic.

L'escola i estudi Actor's té les instal·lacions a l'antiga seu de la galeria d'art Forum que Narcís Ferrer tenia al cèntric edifici Forum del carrer Albereda.

El local està en etapa de muntatge i de moment s'hi aprecia un estudi de gravació de cinema i espais reservats per a les classes d'interpretació, a més d'una sèrie de despatxos per a professors, un espai preparat per acollir la biblioteca i una sala que els promotors volen que sigui «un punt de trobada de les persones creatives que tenen projectes i necessiten suport i posar en comú la seva proposta», han explicat.

De moment l'Actor's arrenca amb uns 25 alumnes inscrits, 15 dels quals s'han apuntat al curs oficial que, de seguir el programa de 3+1 cursos (un per any), permetrà obtenir la titulació oficial.

La incripció al curs oficial costa uns 200 euros mensuals i entre el professorat hi haurà Carlos Gramaje, de Dagoll Dagom, que oferirà classes d'interpretació; Diana Blanch, que assumirà l'apartat més pròpiament tècnic cinematogràfic i de programes d'edició; Josep Maria Hierro, expert en història del cinema i del teatre, i els mateixos directors.

Expert en teatre musical, Planella, que va treballar del 1993 al 2000 com a director resident al West End, el barri teatral de Londres, oferirà classes d'interpretació i direcció. Per la seva part, Hierro ensenyarà rodatge des d'un punt de vista creatiu, a més de disseny de videojocs.

«Aquesta escola oferirà també classes de teatre, però està específicament enfocada al món del cinema», segons ha explicat Planella, que considera un valor afegit el fet que, a més a més de les classes, s'oferirà producció artística de teatre i de cinema. «Intentarem que Girona tingui un centre de producció professional», ha explicat el director.

Planella i Hierro consideren que de cap manera entren en competència amb l'ERAM, l'escola de realització audiovisual de la UdG, perquè aquesta té un caràcter més tècnic, mentre que ells centraran la formació en el camp actoral.

I diuen que tampoc trepitgen el terreny de l'escola de teatre El Galliner, ja que ells estaran estretament vinculats a processos de producció audiovisual.

Actor's és la nova branca docent de JK Produccions, l'empresa productora de Kim Planella que ha produït la sèrie de televisió Insomni, que s'estrenarà properament a TVGI i es veurà a la Xarxa de Televisions Locals.

També ha produït el videojoc Sefirot, que situa l'acció als carrers de la Girona antiga.



Descomptes

Els incrits a l'escola es beneficiaran de la targeta Actor's, que ofereix descomptes a molts establiments gironins.

Planella i Hierro no tenen subvencions ni han rebut capital de terceres persones, si bé acostumen a finançar les seves produccions amb campanyes de micromecenatge.