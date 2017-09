Pilar Abel apel·larà la sentència que la rebutja com a filla del pintor Dalí

L'advocat de Pilar Abel, que va demanar una prova d'ADN per ser reconeguda com a filla de Salvador Dalí, presentarà un recurs d'apel·lació quan rebi la notificació de la sentència.

El lletrat de la demandant, Enrique Blánquez, ha explicat a Efe que quan els notifiquin la sentència interposaran un recurs d'apel·lació perquè no els van lliurar el justificant documental de la cadena de custòdia de les restes del pintor empordanès, malgrat haver-ho sol·licitat amb anterioritat al judici.

Blánquez ha dit: "Hem de fer un acte de fe per creure que les restes analitzades són les de Salvador Dalí".

Un altre argument per apel·lar és que "no se suspendrà el judici en el moment que es va comprovar que no hi eren presents tots els testimonis a excepció de Narcís Bardalet", el forense que va embalsamar Dalí.

La Fiscalia va demanar ahir a la vista oral de la demanda presentada per Abel que es condemni en costes a la demandant, per actuar de manera "capritxosa i infundada" i posar en dubte a l'Institut de Toxicologia, que va concloure que el pintor no era el seu pare.

La vista es va celebrar al jutjat de Primera Instància número 11 de Madrid després que es fes públic que les proves biològiques demostren que Pilar Abel no és filla biològica de Dalí, cosa que no ha fet enrere la demandant.

Les restes de l'artista van ser exhumades per ordre del jutge el passat 20 de juliol de la cripta del Teatre-Museu de Figueres, on va ser enterrat, però els experts de l'Institut Nacional de Toxicologia, després de comparar-los amb mostres de saliva de la dona, van concloure que "els resultats obtinguts permeten excloure a Salvador Dalí com pare biològic de Pilar Abel".

De la mateixa manera, l'advocat de l'Estat ha sol·licitat la condemna de la demandant en costes, que no inclouen les despeses de l'exhumació, encara que la Fundació Gala-Dalí sol·licitarà que sí que es recullin en la sentència.