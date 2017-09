El festival Temporada Alta acosta el món de la cultura a les escoles i els instituts

La Fundació La Ciutat Invisible, promotora del festival Temporada Alta, que se celebra cada tardor en diferents escenaris de les ciutats de Girona i Salt, va presentar ahir un nou projecte, A Tempo, Arts i Formació, amb el qual pretén acostar l'art i el món de la cultura a centres de formació com escoles i instituts.

Segons va detallar el director del festival, Salvador Sunyer, amb aquesta nova iniciativa, que compta amb el suport de Temporada Alta i ConArte Internacional, a més de la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, el festival persegueix que «hi hagi una relació més constant entre els estudiants més joves i el món del teatre, de la dansa i del cinema».

«El problema que hi ha en aquest moment és que la cultura i la formació van per dos camins que no es troben», va proclamar Sunyer, que va explicar que la intenció és «aconseguir que la cultura deixi de ser un món estrany per als estudiants».

La proposta, impulsada després de dos anys de treball, pretén també generar i promoure espais d'interacció entre estudiants, professorat i professionals de les arts i la cultura per treballar de forma sincronitzada durant els mesos que duri el festival.

Entre les activitats dirigides a les escoles, i que la Fundació presentarà demà dijous davant els directors dels centres escolars, hi ha una sèrie d'ofertes per assistir a espectacles gratuïts del festival i l'organització de tallers educatius que podran sol·licitar les escoles i en els quals participaran artistes de Temporada Alta.

A més, també està previst que durant l'edició d'aquest any, dos grups diferents d'estudiants puguin presentar un espectacle que van preparar durant el curs 2016-2017 per representar en el marc del festival.

Des d'ahir, els centres educatius de Girona i Salt que vulguin formar part del projecte, que s'instaurarà de moment com una prova pilot, podran presentar una sol·licitud.

Per al director del Festival, un cop finalitzada aquesta primera edició, que es realitzarà en paral·lel amb el festival, hauran d'analitzar els resultats obtinguts per aconseguir «fer créixer el projecte durant els dos anys següents».