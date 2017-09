La gira «Soy Peor Tour» porta Bad Bunny divendres a la sala La Mirona

El cantant porto-riqueny Bad Bunny farà parada a La Mirona de Salt durant la seva gira Soy Peor Tour amb un concert aquest divendres a la nit.

El cantant més aclamat de l'anomenat latin trap assegura que actuarà a la Sala saltenca per fer vibrar tots els fans del gènere amb els seus millors èxits.

L'obertura de portes tindrà lloc a les 23.59 h, tot i que el concert de l'artista començarà a les 3.00 h de la matinada.

Al llarg de la nit, també hi haurà l'actuació dels DJs Luka Caro, Jordi MB, Cosmik i Frankilin Dam. ha informat La Mirona.

Bad Bunny, que ja va actuar a Girona la passada Setmana Santa, és un dels noms que més ha sonat durant aquest últim any a les llistes d'èxits.

Els seus temes acumulen més de 350 milions de reproduccions a Spotify i, amb temes com Ya me acostumbré o Soy Peor, que dona nom a la seva gira i que el va llançar a la fama, s'està postulant com un dels noms més potents, a escala mundial, dins l'escena del trap cantat en espanyol.

Les entrades per a l'esdeveniment es poden aconseguir a les oficines de Correus i altres punts de venda oficials repartits per les comarques o també en línia, a la web www.badbunnygirona.com, i a taquilles.