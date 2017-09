Patrice Chaplin situa a l'Empordà una faula moderna de l'arcàngel Llucifer

La regió de Girona, en aquest cas l'Empordà, torna emergir a la literatura de l'escriptor britànica Patrice Chaplin, que acaba de publicar Lucifer by Moonlight, una faula en clau contemporània sobre l'arcàngel Llucifer que té episodis relacionats amb una misteriosa pedra a la qual l'autora atribueix poders sobrenaturals.

Per Chaplin, que sempre juga amb la fantasia i la realitat, prop de la població de Rabós d'Empordà hi ha un meteorit que té una rèplica a Le Puy, població del nord de França. El meteorit és la pedra superpoderosa.

«És una ficció, una mite en clau contemporània amb moltes connexions amb l'Empordà, terra de ressons espirituals», aclareix l'escriptora en declaracions al Diari de Girona.

Chaplin, que de moment ha publicat només l'edició anglesa del llibre, de poc més de 50 pàgines, fa una aquests dies una estada a la ciutat de Girona i ha aprofitat per explicar que Lucifer by Moonlight és la continuació del llibre The Stone Cradle i parla del món espiritual empordanès.

«La gent pelegrina per visitar aquesta pedra que té poders i els permet trobar-se millor», afirma. La pedra, que poca gent de Rabós coneix, s'identifica amb el nom «el bressol». El llibre té il·lustracions de Melissa Scott-Miller.

Chaplin és autora d'una dotzena de títols, entre ells D'Albany Park a Girona (Edicions el Pont de Pedra, 1991), on narra el seu viatge iniciàtic, a la dècada del 1950, del Londres en expansió que es refà de la II Guerra Mundial fins a la Girona grisa i negra del franquisme.