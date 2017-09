Obren judici oral i es demana presó per als 12 imputats pels aldarulls a la UdG fa 6 anys

Miquel Toll va revelar ahir que el jutge ha decidit obrir judici oral contra els 12 membres de la UdG imputats pels aldarulls durant la jornada de commemoració del 20è aniversari de la UdG. Segons Toll, que va parlar en l'acte inaugural de curs en nom dels imputats, aquests afronten demandes de presó superios als 2 anys. Els fets es van produir el 16 de desembre del 2011, aviat farà 6 anys, quan els Mossos d'Esquadra van carregar contra les persones que es trobaven al claustre de la Facultat de Lletres. «Els cops de porra que vam rebre aquell dia no ens van moure i continuarem endavant», va dir Toll, i va lamentar «el paper de la Generalitat personant-se en l'acusació contra dotze persones que van voler defensar la universitat pública».

Miquel Toll, que aleshores era estudiant de la UdG, es va preguntar per què la Generalitat no es presenta també com acusadora «en el cas del tres per cent o en el cas Palau». Durant la intervenció, Toll va informar que s'ha declarat l'obertura de judici oral però encara no se sap quina serà la data de la vista, si bé «esperem que serà durant aquest curs». Per decisió del rector, Sergi Bonet, que sempre ha demanar l'arxivament de la causa, els imputats van tenir veu a l'acte inaugural.