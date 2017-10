Mor Tom Petty als 66 anys

El carismàtic roquer nord-americà Tom Petty ha mort als 66 anys, després de patir un atac cardíac a la seva casa de Malibú, a 50 quilòmetres a l'oest de Los Angeles (EUA), va informar avui la cadena CBS citant fonts policials.

TMZ havia indicat prèviament que el músic es trobava inconscient i sense respirar quan va ser trobat el diumenge, però els serveis d'emergència van aconseguir que recuperés el pols i elvan traslladar a l'hospital UCLA de Santa Mónica.

Les fonts de TMZ van assegurar que Petty va ser connectat a sistemes de suport vital, encara que posteriorment el portal va assegurar que el músic no presentava activitat cerebral i s'havia decidit retirar-li aquests mecanismes.

Petty, de 66 anys, era una figura fonamental del rock nord-americà gràcies a discos com "Tom Petty & the Heartbreakers" (1976), "Damn the Torpedoes" (1979), "Full Moon Fever" (1989) o "Wildflowers" (1994).

Petty va estar de gira durant 2017 amb un tour amb el qual celebrava els 40 anys de carrera al costat de la banda d'acompanyament The Heartbreakers.

La gira va començar el passat 20 d'abril a Oklahoma (EUA) i recentment havia passat pel festival Kaaboo de Sant Diego (17 de setembre) i pel llegendari Hollywood Bowl de Los Angeles, on amb Lucinda Williams com telonera Petty va actuar tres nits (21, 22 i 25 de setembre).