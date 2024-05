La casa natal de Dalí a Figueres exhibeix vuit obres d'adolescència i joventut del pintor

Aquest dissabte 11 de maig farà cent vint anys que Salvador Dalí Domènech va néixer al carrer Caamaño de Figueres i, per celebrar-ho, l'Ajuntament de Figueres ha inaugurat una nova i selecta exposició, a l'espai íntim Obres Convidades de la Casa Natal, que aplega vuit originals del pintor, vuit obres de petit format d'adolescència i joventut, creades entre els anys 1912 i 1933, que remeten a una iconografia figuerenca i empordanesa de la que Dalí sempre es va nodrir. Es tracta, concretament, de sis dibuixos i il·lustracions originals i dos programes impresos de les Fires i Festes de la Santa Creu que s'exposaran fins al 12 de setembre "gràcies a la generositat i confiança" de diferents col·leccionistes privats, com detalla la regidora de Cultura, Mariona Seguranyes. D'altra banda, a l'interior de la Casa Natal, just traspassar el llindar, s'ha instal·lat la placa feta per l'escultor Artur Novoa, inaugurada pel mestre i la seva dona Gala l'any 1961 a la façana de l'edifici, i que va ser retirada durant la restauració d'aquest. Aquesta placa, que ja s'ha integrat com a element patrimonial dins el fons del Museu de l'Empordà, dona la benvinguda a les Obres Convidades que, aquest cap de setmana, coincidint amb l'aniversari del naixement del pintor, es podran visitar gratuïment dins l'horari d'obertura de la Casa Natal. Val a dir que aquest espai ja ha rebut més de vint-i-dos mil visitants des que es va obrir ara fa sis mesos, "una bona xifra tot i que estem treballant en la recerca de nous públics", segons la regidora.

Mariona Seguranyes ha destacat, aquest divendres durant la presentació als mitjans, la importància d'aquest conjunt d'obres, que s'han exposat en comptades ocasions, i que Salvador Dalí va crear per encàrrec d'amics i persones que el van ajudar a crèixer com artista. És el cas de Josep Puig Pujades del qui s'exhibeix un delicat exlibris. També sobresurt un retrat al complert de tota la família on Dalí s'autoretrata com a pintor, amb un gran barret, i se situa a un costat, "admetent que és el diferent, l'estrany". A la mateixa obra, la figura de la mare pren la màxima importància situant-la en el centre i amb una mà sobre la espatlla de la seva filla Anna Maria Dalí, mentre que el pare, el notari Dalí, el mostra assegut i de costat. "Psicològicament, aquest retrat ens està dient moltes coses", analitza Mariona Seguranyes tot realçant la seva importància, ja que "de retrats complets de la família no n'hi ha gaires".

El retrat de la família Dalí al complert, en primer terme. / AJUNTAMENT DE FIGUERES

La petjada de Figueres, la seva ciutat, recorre totes aquestes creacions, malgrat que, en aquells anys, Salvador Dalí estava estudiant a l'Acadèmia de San Fernando de Madrid. En una carta que li envia des de la capital a la seva germana, Anna Maria, Dalí li escriu: "Les Fires no es fan, les Fires neixen com les plantes, com el cant del grill, com els blats quan ve la primavera". I així, detalla Seguranyes, "aquesta idea de néixer es veu en un dels dibuixos, des de l'interior de la planta emergeixen diferents escenes figuerenques de les Fires: el personatge amb el globus, els pallassos, la gent que balla...". L'exposició també presenta una proposta de portada de l'Empordà Federal, un homenatge, d'estil més noucentista, a l'Enric Morera i a Pep Ventura, però que va ser descartada.