Kap, premi LiberPress: "Quan t'envien policia dins un vaixell de dibuixos, com vols fer acudits que facin més riure?"

El guanyador del premi LiberPress 2017, Jaume Capdevila, ha tret punta de la repressió policial a Catalunya el passat 1 d'octubre. El dibuixant ha fet mofa en relació a l'arribada de milers d'agents de la policia espanyola al Port de Barcelona. "Quan t'envien policia dins un vaixell de dibuixos animats com vols fer acudits que facin més riure?", ha ironitzat.

El ninotaire admet que aquests dies "li ha bullit la sang i el llapis", però que no s'ha reprimit les idees que tenia per a les seves vinyetes. Kap és un dels distingits en l'edició 2017 dels premis LiberPress. El jurat li reconeix "una obra molt àmplia i sense fronteres" en el camp de l'humor gràfic.

Tot i això, Capdevila considera que hi ha altres premiats que "s'ho mereixen més" per la lluita que fan pels drets i la solidaritat. Entre els onze guardonats destaca el Memorial LiberPress per a Salvador Puig Antich o el premi de Literatura per a Bernardo Atxaga. Una urna i una mà votant rebran, de manera simbòlica, el Gest LiberPress 2017.