Barbablanca porta a La Mirona el seu rock dur empordanès

Un tro a la nit és el disc debut de Barbablanca, un treball amb 12 cançons de rock dur, molt melòdiques, amb estructures que els seus autors han volgut que siguin «atractives» i veus «molt treballades».

Un disc que es presentarà el proper dissabte, dia 21, a la sala La Mirona de Salt, i que està pensat per fer les delícies dels fans del gènere i grups com Deep Purple, Led Zeppelin o Iron Maiden, i molt especialment dels seguidors de Sangtraït.

I és que dos dels components de Barbablanca són Martín Rodríguez i Josep Maria Coromines «Coro», tots 2 excomponents del mític grup de la Jonquera.

El grup es va formar fa uns anys però és ara quan presenten el seu primer disc, Un tro a la nit.

La seva primera actuació va ser a propòsit d'un concert solidari pel gran incendi de l'Empordà de l'estiu de 2012.

En un principi va ser una idea de grup instrumental però mica en mica es van anar sumant components nous a la banda fins arribar a la formació actual: Roger Batlle (veu), Josep Maria Coromines «Coro» (guitarra), Dany Llop (guitarra), Toni Bernal (baix) i Martín Rodríguez (bateria).

El primer single del disc (editat per Picap), He vist la llum, del que en breu estrenaran el videoclip, ja es pot escoltar diàriament en algunes emissores de ràdio.

Altres cançons del disc són: Dos estranys, Com un tro a la nit, El circ del rock and roll, Surt del meu llit o Vagarem per l'univers.