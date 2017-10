«Estic molt orgullós que vostè ni sàpiga que tinc un fill»

M´agradava el nom del seu espectacle «Guitarra y vos». Sap que a Catalunya «vos» és tracte de respecte exquisit, superior al «vostè»?

Sí que ho sé, i tant. Sé poc català però gràcies al Digui-Digui en sé alguna cosa. A més, canto en català, vaig gravar un tema amb Gossos. Ja m´agradaria parlar-lo, ja.

Li té respecte a la seva guitarra?

Li tinc el millor respecte que se li pot tenir a un instrument: el respecte utilitari, de fer-lo servir. Li tinc el respecte de la batalla diària, la meva guitarra està plena de marques. El respecte a una guitarra no és tenir-la en una vitrina.

I la guitarra li té respecte a vostè?

El mateix. La guitarra i jo ens tenim el respecte que es tenen els amants, un respecte físic, no pas platònic.

Vostè era l´uruguaià més famós aquí i ara és el segon, per darrere Luís Suárez. Com ho porta?

Amb el futbol no podem competir, ens toca assumir-ho i incloure´l en el nostre dia a dia. És a dir, mirar que la data del concert no coincideixi amb cap partit, i després pregar al Déu del futbol que no acabi canviant la data.

Guarda al lavabo l´Oscar que va guanyar, com fan alguns?

No, ni li faig reverències ni li falto al respecte. El tinc col·locat en una lleixa.

«12 segundos de oscuridad» són suficients per oblidar-ho tot?

No penso que s´hagin d´oblidar les coses que ens han passat. S´ha d´aprendre dels moments de foscor.

A «Todo se transforma», canta que «cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da». Au vinga, seria massa fàcil, la vida.

Ha, ha, té raó, aquí m´he passat. En la cançó no em refereixo a una altra cosa, però realment la vida no tendeix a ser així. Potser en algun nivell còsmic això es compleix, però segur que no en la nostra relació amb el banc (riu).

Té una cançó dedicada als paparazzi. Se sent perseguit?

No, ara no. Però en una època m´hi vaig sentir. Ens perseguien, a mi i la meva dona, fins que es van cansar de les nostres avorrides vides i ens van oblidar. A vegades els artistes en tenim la culpa. Quan t´ofereixen molta pasta per la foto del teu nen, has de saber què significa exactament.

N´hi van oferir, pel seu fill?

Moltíssima, suficient per pagar-li la carrera i molt més. Però has de saber que, si acceptes, estàs entregant el fill als mitjans. Per sempre. Ja no tindrà vida privada.

A fe que ho va aconseguir. Jo ni sabia que tenia un fill.

No sap com m´alegra que em digui això, n´estic molt orgullós.

«La noche no es una ciencia exacta». Per què? És d´aquells a qui la nit confon?

Realment la nit confon, en general, però en aquest cas es tracta d´una metàfora de la recerca de cançons. Escriure cançons no és una ciència exacta, la cançó apareix quan no vols i no apareix quan vols.