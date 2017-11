Sergi Bonet quantifica en 16 milions d'euros el pressupost necessari per contractar personal a la UdG

El candidat a rector de la Universitat de Girona (UdG), Sergi Bonet, ha quantificat la seva demanda de contractació de personal que fa temps que reclama. Bonet demana que Catalunya tingui una despesa en universitats igual que la mitjana de l'OCDE. En el pressupost de la universitat, aquesta decisió implicaria augmentar un 29% la plantilla de personal. En concret, l'actual rector estima que cal passar dels 55 milions d'euros (MEUR) actuals als 71 MEUR per poder contractar unes 250 persones més. Dos terços d'aquestes contractacions considera que s'haurien de fer de personal docent i investigador (PDI) i el terç restant, del d'administració i serveis (PDA). Aquesta és una de les propostes que Bonet vol presentar a la comunitat universitària per assolir la reelecció. El candidat assegura que "està segur" d'aconseguir-ho i espera que el desbloqueig inicial es pugi fer ja l'any que ve. Una altra de les propostes que Bonet ha anunciat que vol aconseguir és la reducció del preu de la matrícula universitària. Actualment, els alumnes paguen entorn a un 28% del cost real dels estudis. El candidat creu que, amb una inversió en universitats com la mitjana de l'OCDE, el preu de la matrícula es podria rebaixar a la meitat.