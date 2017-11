Lluís Llach retrata la vida d´un baríton i d´un teatre a «El noi del Maravillas»

El músic i escriptor gironí Lluís Llach ha dedicat la seva tercera novel·la El noi del Maravillas (Empúries) a la vida d'un destacat baríton i un teatre de varietats del Paral·lel, el Maravillas. Roger Ventós (1939-2017) no va ser únicament un baríton de renom internacional en el món de l'òpera, sinó l'autor d'aquesta novel·la autobiogràfica, escrita per Lluís Llach.

Per explicar els seus orígens i detallar els seus primers passos com a cantant líric, Ventós introdueix el lector en el món fascinant del Maravillas, el teatre de varietats del Paral·lel on va créixer la seva família i on ell passa els anys d'adolescència i primera joventut. L'editorial Empúries ha apuntat que «a causa de les circumstàncies polítiques que tothom coneix», el fins ara parlamentari de Junts pel Sí «no farà personalment la promoció del seu llibre».

L'artifici novel·lesc realitzat per Llach, va explicar ahir en un acte celebrat a Barcelona Cornudella, consisteix en la forta relació de Roger Ventós, que ha tingut una llarga i exitosa carrera com a baríton operístic a escala internacional, amb un teatre del Paral·lel que es diu Maravillas, que és inventat. Una relació amb el teatre que tindrà «una repercussió molt fonda en la seva personalitat».

En un vídeo que va ser enregistrat abans de l'estiu que finalment no difondran des de l'editorial, Llach explica que el va seduir molt escriure sobre la història dun cantant d'òpera molt famós amb carrera internacional, però que per «uns avatars que s'expliquen» a la novel·la s'havia educat en un teatre de varietats.