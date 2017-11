Mor als 21 anys el raper Lil Peep

El raper Lil Peep, de 21 anys, ha mort, segons sembla, a causa d'una sobredosi de drogues. Peep, una de les veus emergents del rap i el hip-hop mundial, havia publicat a l'agost el seu primer treball discogràfic, Come Over When You're Sober, Pt. 1.



El jove, que descrivia a través de les seves lletres i els seus perfils a les xarxes socials els seus problemes amb les drogues, havia nascut a Nova York i estava considerat un dels últims representants del gènere.



El seu amic Mikey Cortez, col·laborador també en l'àmbit musical, ha confirmat la notícia a Instagram. Anteriorment, un altre amic del raper va indicar que Peep estava hospitalitzat per una sobredosi.







I´m completely heart broken and lost right now. I can´t even feel it´s not real. I love you and I´ll miss you always. One of the realest. ??. Please someone tell me this isn´t real. Una publicación compartida de Ralph Lauren Cholo ?? (@mikeycortez) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 9:34 PST