Les notes disperses inèdites de Josep Pla el mostren com un «catalanista granític»

El membre de la Càtedra Josep Pla de la UdG Francesc Montero va presentar ahir el llibre Fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses, que recopila textos inèdits de l'escriptor empordanès que el mostren com un «catalanista granític».

Com ja va informar Diari de Girona en la seva edició de diumenge, es tracta d'escrits, de les dècades de 1950 i 1960, que havien quedat al calaix i que no s'havien publicat en el dotzè volum de l'obra completa, Notes disperses, alguns d'ells amb voluntat, no obstant això, d'arribar al lector, mentre que d'altres estaven en «altres estadis d'elaboració».

El director de la càtedra, Xavier Pla, va precisar que «hi ha dos elements ideològics que val la pena subratllar, ja que es tracta d'un Pla radicalment catalanista, no nacionalista, molt influït per Jaume Vicens Vives, amb una visió extremadament crítica del règim franquista, del que diu que és abjecte en un escrit de 1959».

Es tracta d'escrits que el propi Pla sabia que probablement no passaria la censura.

En aquests textos, que ara publica en català i castellà Destino, l'autor de Palafrugell arriba a plasmar negre sobre blanc: «Espanya, que amb l'estabilització i la llibertat econòmica sembla haver reduït al mínim –almenys des d'un punt de vista exterior– els aparatosos fets de l'estraperlo, és un pantà de merda d'enormes dimensions», en el que «les autoritats no són més que els inspectors del manteniment estable de la merda», es pot llegir escrit del puny i lletra de Josep Pla.