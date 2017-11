El CoNCA adverteix que el 155 «limita» les accions de les institucions en la cultura

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) va advertir ahir de l'impacte de l'aplicació de l'article 155 en la cultura catalana perquè «frena» la despesa pública dedicada al sector i «limita» les accions de les institucions culturals, cosa que ha portat a cancel·lar algunes activitats.

Durant la presentació de l'informe anual del CoNCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, el seu president, Carles Duarte, va apuntar que la Generalitat, que es troba intervinguda per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, és «un agent clau en aquest àmbit», el qual ara «ha quedat debilitat a l'hora d'afrontar els reptes vigents».

També la vicepresidenta, Gemma Sendra, va recordar que la cultura és un sector que «ha patit molt» amb la crisi econòmica els últims anys i va lamentar que la destitució del Govern ha portat al fet que no tingui «capacitat ni agilitat per complir amb les propostes culturals», per la qual cosa la tendència a la recuperació del sector que el CoNCA havia detectat a l'informe passat «ha quedat estancada».

El CoNCA és un organisme de la Generalitat que assessora el Govern català en les polítiques culturals i, per a això, elabora des de fa deu anys un informe anual sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya amb diversos objectius i propostes, a més d'una anàlisi extena en aquest camp, que es lliura al Parlament per a la seva consideració.

La presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, va acudir a l'acte celebrat ahir a l'Ateneu Barcelonès, on membres del CoNCA li van lliurar aquest informe, com és habitual, abans de presentar-lo als mitjans de comunicació i diversos representants d'organitzacions culturals.

El president del CoNCA va reclamar que «sigui quina sigui la posició política» de les forces polítiques que es presenten a les eleccions del 21-D, han de considerar la cultura «com una base sòlida del futur» del país.