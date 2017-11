Un «Bodas de sangre» amb Clara Segura i «Moby Dick» amb Josep M. Pou, a Girona

El Teatre Municipal acollirà la temporada que comença al gener grans obres de teatre de text, com una versió de Calígula, d'Albert Camus, dirigida per Mario Gas i interpretada per Pablo Derqui; Bodas de sangre, de Federico García Lorca, dirigida per Oriol Broggi i interpretada per Nora Navas i Clara Segura, entre d'altres; Moby Dick, amb Josep Maria Pou, o Frankenstein, amb un repartiment que compta amb Joel Joan i Àngel Llàcer.

En dansa, cal destacar que enguany es podrà veure la primera producció de la companyia Producció Nacional de Dansa, que vindrà a Girona a presentar L'estol i Many.



Ambiciosa producció gironina

Els musicals tindran el seu espai en aquesta programació també amb l'estrena d' A bit of Broadway, produït per l'Escola de Música Moderna de Girona en col·laboració amb el centre de formació teatral El Galliner i l'escola de dansa Nou Espiral de Salt.

Cal posar èmfasi també en l'oferta per al públic infantil, familiar i juvenil del Teatre Municipal. De gener a juny, s'han programat diversos tallers familiars i, a més, es podran veure quatre espectacles pensats per gaudir en família: En Jan Totlifan; Maure, el dinosaure; Troppe Arie, i Cösmix.

A banda de la campanya de teatre escolar, els adolescents trobaran el seu espai per anar al teatre amb la proposta Píndoles, de microteatre fora del teatre –a Girona es farà una obra a sota l'escenari, una obra al Saló de Descans i una altra obra al guarda-roba- i l'obra Paradise, protagonitzada per alguns dels actors de la sèrie televisiva Merlí, com Albert Baró, Elisabet Casanovas i Adrian Grösser.

«Volem apropar la cultura als més joves i, per això, es fa un 50% de descompte en el preu de l'entrada dels espectacles del Teatre i de l'Auditori dels ciutadans de 3 a 15 anys que vinguin acompanyats d'un adult», va exlicar en la presentació d'ahir el regidor Carles Ribas.

Una de les principals novetats de la programació del Teatre Municipal és l'oferta d'un cicle de recitals de poesia que es farà cada dijous del mes de febrer al Saló de Descans. L'actor Alberto San Juan obrirà el cicle amb l'obra España ingobernable, que precedirà una sèrie de recitals on es farà tribut a Vicent Andrés Estellés, a Montserrat Roig i a Robert Schumann.