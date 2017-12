La BBC considera la Mediateca de Gant de RCR una de les 10 millors

La BBC, primera televisió i ràdio del Regne Unit, situa un edifici projectat per l'equip d'arquitectes RCR d'Olot entre els 10 millors del món en la seva categoria.

Es tracta de la Mediateca de la ciutat belga de Gant, que els arquitectes catalans van dissenyar donant un alt protagonisme a l'estructura exterior de ferro.

Un reportatge ( http://www.bbc.com/culture/tags/architecture) explica que aquest edifici s'ha construït al barri medieval de la ciutat, en un centre històric que combina antics monuments amb una zona que s'havia anat degradant socialment per la droga i la prostitució.

El fet interessant d'aquest projecte és que s'ha concebut com una «casa oberta per al coneixement i la innovació. La mediateca no acull només la biblioteca municipal, sinó un col·lectiu d'institucions, entre elles departaments de la Universitat de Gant, de manera que es converteix en un catalitzador cultural que ha contribuït a revitalitzar una zona degradada de la ciutat.

L'obra de RCR apareix en un reportatge sobre «les més boniques biblioteques del món», segons el títol de la BBC.