Aragó vol demanar responsabilitat penal a Méndez de Vigo en el litigi de l´art de Sixena

El president d'Aragó, Javier Lambán, va dir ahir que l'Executiu aragonès està estudiant la «possible responsabilitat penal» del ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, en autoritzar un recurs contra l'ordre del jutge d'Osca que obliga la Generalitat a tornar els béns de Sixena.

En declaracions a la Fira de la Trufa de Sarrión (Terol), Lambán va qualificar de «gravíssim» el recurs presentat pel ministre contra la decisió judicial que ordena que abans de dilluns es tornin les 44 peces del Monestir de Sixena des de Lleida.

Per això, va anunciar que estudiaran si Méndez de Vigo té responsabilitat penal per un presumpte delicte de desobediència a l'autoritat judicial.

Lambán li va retreure haver deixat de representar, amb la decisió adoptada, «el Govern de tots els espanyols» per ser-ho d'«uns espanyols contra altres», i que ho hagi fet «atiant un conflicte» que, segons la seva opinió, podia haver evitat.

El president aragonès va remarcar que amb aquest recurs el ministre «ha decidit incomplir una sentència judicial», i tot això per «obtenir un grapat de vots» per al PP a les eleccions catalanes del 21 de desembre.

Amb aquest recurs, va dir, el ministre «obligarà» el Govern d'Aragó a acudir dilluns que ve al Museu de Lleida acompanyat de la Guàrdia Civil, sense saber «el que passarà». Sobre el que pugui passar, va dir, «només hi haurà un responsable, que és el Govern d'Espanya».



Un préstec

D'altra banda, el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, va assegurar ahir que si dilluns s'ha d'executar el trasllat a Sixena de les 44 obres d'art, ho faran com si és tractés d'un «préstec», fórmula que, segons va afegir, serveix per posar en marxa un protocol que regula com es duu a terme l'arribada dels camions, l'embalatge, les fitxes corresponents, l'operació de càrrega de les peces i l'entrega d'una documentació on s'explica en quin estat es troben.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va titllar ahir de «gratuïta, innecessària i que no ajuda en res» l'execució provisional de la sentència del titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca que ordena el trasllat. En aquest sentit, va criticar que fins i tot s'hagi autoritzat la Guàrdia Civil perquè entri a l'equipament, si ho considera oportú, utilitzant la força. Reñé espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) resolgui abans de dilluns, dia en què està fixat el trasllat, el recurs presentat aquest dijous pel Consorci del Museu de Lleida.