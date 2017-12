El festival Strenes aposta per Morcheeba, Luz Casal, Maria del Mar Bonet, Joan Dausà i los Sírex

El festival Strenes ha anunciat els caps de cartell de la seva sisena edició, que se celebrarà del 24 de març a l'1 de maig del 2018. A nivell internacional, destaca el nom de Morcheeba, que farà un avançament del seu nou disc. Fins ara, el duet britànic només tenia confirmades actuacions a Austràlia, Alemanya i Suïssa. Un altre dels concerts estrella l'oferirà la cantant gallega Luz Casal, que actuarà per primer cop al Teatre Municipal de Girona. En aquest escenari, Casal interpretarà per en primícia a Catalunya les cançons del seu darrer treball. Una altra gran veu femenina que passarà per Girona serà Maria del Mar Bonet amb un espectacle nou entorn al clàssic reivindicatiu 'Què volen aquesta gent?'. El nou disc de Roger Mas, el debut en solitari del cantant d'Obrint Pas, Xavi Sarrià, o la nova generació de les Macedònia són altres dels grups confirmats. També hi actuaran Los Sírex, que presentaran nou treball amb algunes cançons per primer cop en català. El concert de clausura anirà a càrrec de Joan Dausà a les escales de la catedral. Les entrades es posen a la venda aquest divendres a les deu del matí.

Strenes 2018 ha fet un avançament de la seva programació. Des del 24 de març i fins l'1 de maig, Girona acollirà presentacions de nous treballs de cantants catalans però també inclourà apostes espanyoles i internacionals. Una d'elles és Luz Casal, que el 6 d'abril actuarà al Teatre Municipal de Girona. Un escenari que retallarà distància entre l'artista i el públic i permetrà aflorar complicitats. Casal portarà per primer cop les cançons de 'A mi manera', on homenatja la diva francesa Dalida. La setmana passada el va presentar a París a la mítica sala Pleyel.



Morcheeba, la banda anglesa coneguda per cançons com 'Rome wasn't build in a day' o 'The Sea', portarà a Girona un avançament del seu nou àlbum. El duo format per Skye Edwards i Ross Godfrey ha venut deu milions de còpies dels seus vuit primers àlbums. A la seva pàgina web, fins ara tenen confirmades actuacions a Sydney, Melbourne, Hamburg, Frankfurt, Munic i Zuric.



Contemporanis catalans

L'Strenes continuarà apostant pels noms catalans mantenint l'essència que converteix el festival en un aparador dels seus nous treballs discogràfics i de nous espectacles. Precisament, la cantant Maria del Mar Bonet oferirà una actuació inèdita. La mallorquina presentarà 'Què volen aquesta gent?'. Aquest és el títol d'una cançó censurada el 1968 en plena dictadura i que ara s'ha tornat a posar d'actualitat per la situació política del país.

El festival serà també el punt de partida de la carrera en solitari de Xavi Sarrià, l'exlíder d'Obrint Pas. L'essència del grup valencià es manté amb ritmes reivindicatius però també ballables. A Strenes, Sarrià estarà acompanyat d''Auxili', una banda del País Valencià en plena efervescència i que aquesta tardor ha estat actuant a diferents llocs del país presentant 'Foc i vent', el seu darrer treball.

La clausura del festival anirà a càrrec de Joan Dausà. El proper 30 d'abril actuarà a les escales de la catedral per presentar el nou disc 'Ara som gegants'. Serà l'inici de la gira que portarà el de Sant Feliu de Llobregat arreu del país amb el seu cinquè treball.

Una altra estrena del festival serà la de Roger Mas. 'Parnàs' s'ha enregistrat aquesta tardor i serà el relleu d''Irredempt', el disc que el de Solsona va treure el 2015. Aquest any, Mas ha tret un llibre, 'El dolor de la bellesa', amb cançons i textos autobiogràfics.



Totes les edats

L'avançament de la programació del festival Strenes 2018 també té propostes per a tots els públics. D'una banda, hi ha la nova generació de Macedònia, un grup infantil que comença una nova etapa '2017-2022'. Actualment, Noa, Carlota, Mar, Gina i Anna són les integrants actuals del grup. El seu disc es diu 'Estic contenta' i sempre penja el cartell de 'complet' als concerts que fa a l'Strenes.

Finalment, el darrer grup confirmat és Los Sírex, banda per excel·lència de la música ballable dels anys seixanta i setanta. L'Auditori de Girona serà el marc on presentaran un nou disc que té com a novetat les seves primeres cançons en català.