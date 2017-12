Rossy de Palma debutarà com a fotògrafa a Salt

Rossy de Palma debutarÓ com a fot˛grafa a Salt

L'actriu Rossy de Palma és un dels noms destacats de la programació de 2018 de la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, presentada ahir. La noia Almodóvar debutarà com a fotògrafa a Salt amb l'exposició CAMouFLAGES-Faceless Portaits, que es podrà veure a la Sala Photo entre els mesos d'abril i maig.

L'actriu, tantes vegades musa dels artistes avantguardistes del cinema, el disseny i la moda, es posa en aquesta ocasió ella rere la càmera per mostrar un art que li surt «de dins» i que prové del «cúmul de milers d'obres diferents» que ha «vist i escoltat». «No sóm creadors, sinó executors», diu una de les protagonistes de La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios i La flor de mi secreto. Segons afegeix: «Si estàs pensant en el teu ego, allà no passa res. L'art sorgeix quan t'oblides de tu mateix i et converteixes en el teu primer espectador».