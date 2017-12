Vincent Peyrègne: «És necessari anar a 'pescar' a les xarxes amb una estratègia»

Vincent Peyrègne, CEO de l'Associació Mundial de Diaris i Editors de Notícies WAN-IFRA, la principal associació de diaris del món, va analitzar durant la jornada les vies de convivència de Facebook amb els diaris. En aquest sentit, Peyrègne va incidir en la necessitat de «col·laborar» amb les plataformes socials tal com fan diversos mitjans internacionals, com per exemple The Washington Post, que realment «no lluiten contra elles», sinó que les fan servir per obtenir diversos objectius que estan més enllà de la simple distribució.

«Hem d'anar a 'pescar' a les xarxes amb una estratègia clara i definida», va afirmar el CEO de l'Assciació Mundial de Diaris. Peyrègne va incidir que s'han d'articular solucions des de la cooperació amb altres mitjans i des de l'àmbit tecnològic, però també a través de l'educació, perquè les futures generacions sàpiguen distingir la informació veraç i rigorosa de la que no ho és.