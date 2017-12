Els CDR rebategen la rambla d'Aragó de Lleida com a «rambla de la Cultura»

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de la Zona Alta-Centre Històric va rebatejar ahir simbòlicament la rambla d'Aragó de Lleida com a «rambla de la Cultura», just al punt on dilluns passat es van viure escenes de tensió entre els Mossos i les desenes de concentrats que protestaven per la marxa de les obres de Sixena del Museu de Lleida. Una setantena de persones van presenciar com s'enganxava l'adhesiu amb la nova denominació i després es van concentrar just a l'entrada de Museu, on van llegir un manifest i van cantar Els Segadors i van visitar la pinacoteca, que va obrir les portes de forma gratuïta tota la setmana per agrair als veïns el suport ciutadà rebut.

D'altra banda, l'alcalde de Sixena, Ildefonso Salillas, va lamentar la «contaminació política» del litigi a causa de la coincidència de l'execució de la sentència amb l'aplicació del 155. Salillas va recordar que el procés estava obert des de feia més de vint anys i que «Catalunya mai ha volgut tornar al seu propietari allò que és seu».