La soprano Laura Ruhí retorna a Girona convertida en una cantant d'òpera

La soprano gironina domiciliada a Londres Laura Ruhí Vidal i la pianista Soojeong Joo interpretaran obres de Debussy, Hahn, Brahms, Strauss, Gounod i Toldrà el proper dijous, 28 de desembre, a Auditori Viader de Girona, en un concert organitzat pel Fons d'Educació de la Cooperativa Delta. El concert, que serà gratuït, començarà a les vuit del vespre.

Nascuda a Girona, Laura Ruhí va començar a cantar de ben jove en diferents corals (Coral Saba Nova, Cor Geriona, Cor de Teatre de Banyoles), i va estudiar cant i orgue, per finalitzar els estudis de grau mitjà de piano al Conservatori Isaac Albéniz de Girona.

El 2008 es va traslladar a Londres, on va estudiar la carrera de grau superior de cant líric a la Guildhall School of Music & Drama i es va graduar el 2012.

Seguidament va cursar el prestigiós màster d'òpera a la mateixa Guildhall School. Des de llavors, la soprano ha adquirit una àmplia experiència, tant en recitals, oratoris (missa en si menor de Bach, la Missa de rèquiem de Mozart, Verdi, Gounod) com en òpera.