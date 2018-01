Més de 150 joves fan possible «A bit of Broadway», el més gran musical gironí

Més de 150 joves fan possible «A bit of Broadway», el més gran musical gironí

S'abaixa el teló i un grup de joves fa balanç del treball fet. Sona el telèfon. El director els convoca per donar-los una gran notícia. Però encara no saben quina és. Així que comencen a somniar els musicals que el director podria encarregar-los i es posen a interpretar petits fragments de cada espectacle.

Aquest és el guió d' A bit of Broadway, el més gran musical creat amb recursos propis a l'àrea transfronterera de la regió de Girona i la Catalunya del Nord. Un espectacle que actualitza els èxits més sonats de l'època daurada del music hall, com es podrà veure a l'estrena els propers dies 20 i 21 de gener al Teatre Municipal de Girona. El musical s'interpretarà el 15 d'abril al teatre de la Bisbal i el 13 de maig a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.

Una orquestra de 25 músics en directe posarà música a l'actuació de vint joves que s'estan formant en tres disciplines que no són fàcils de dominar les tres de cop: cant, teatre i dansa, i que oferiran el millor de si mateixos amb aquest musical.

Girona, escola de musicals

«Volem a Girona una gran escola de musicals. La tècnica dona ales al talent», va declarar ahir en la presentació Montserrat Cristau, ànima i directora pedagògica d'un projecte que requereix quasi dos anys de treball.

El dramaturg Joan Maria Segura i la directora Júlia Mora han creat aquest A bit of Broadway, un espectacle destinat al públic familiar i escolar. Un musical educatiu fruït de la col·laboració entre l'Escola de Música Moderna de Girona amb Fundació Casa de la Música del Gironès, Centre de formació teatral El Galliner, l'Escola de dansa Nou Espiral, Institut Narcís Xifra, Institut Santiago Sobrequés, ETECAM, Escola Universitària ERAM, Escola de Qstura Professional i el Conservatori de Perpinyà.

Més de cent cinquanta alumnes de tots aquests centres han treballat de manera coordinada.

Els joves actors –de dotze i dinou anys d'edat– van superar un càsting abans de ser admesos en un pla formatiu biennal de teatre musical que és actualment el més especialitzat a les comarques gironines.

La direcció de dansa va a càrrec de Paloma Solanas, els arranjaments musicals són de Santi Escura i Francesc Ubanell. La direcció orquestral és de Santi Escura; la llum, d'Àngel Puertas; el so, d'Albert Cortada; l'escenografia, de Pablo Paz, i la producció executiva, de David Coll.

A bit of Broadway no és una flor d'estiu. La implicació de tantes persones i tantes entitats i centres formatius ve de més lluny, i molts d'ells ja van participar el 2016 en un primer musical educatiu: On blue.

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, va dir que aquest projecte mostra com cal treballar en el futur. Ribas va donar esperances a la consolidació d'una escola de musicals de matriu gironina i va parlar d'espais escènics com El Canal o El Modern.