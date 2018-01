Albert Guinovart interpreta «un cant a la vida» amb el seu nou «Rèquiem»

El compositor Albert Guinovart va presentar ahir el seu Rèquiem que s'estrenarà en una gira que s'iniciarà aquest dijous a Palma de Mallorca, continuarà dissabte a l'Auditori de Girona i acabarà diumenge al Palau de la Música Catalana.

L'obra serà interpretada pel Cor Jove de l'Orfeó Català amb la direcció d'Esteve Nabona al costat de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears sota la batuta de Pablo Mielgo.

És el tercer treball d'inspiració religiosa de Guinovart que en aquesta ocasió aborda la mort com a culminació de la vida. «No sóc una persona especialment religiosa però plantejo el Rèquiem com un cant a la vida», ha assegurat el pianista.

El compositor convidat aquesta temporada del Palau també ha explicat que les seves composicions es podran escoltar en nou concerts més. En el marc del cicle Palau Piano, aquest dimecres Guinovart combinarà obra pròpia amb peces de Chopin, Rakhmàniov i Poulenc.

Guinovart es va mostrar «feliç», «content» i «nerviós». També va dir que el seu treball serà una «litúrgia moderna» seguint el seu tarannà de «no estar trist». «Vaig pensar que era millor donar una visió personal i donar gràcies a la vida», conclou.