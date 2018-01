El CCCB se situa com la institució cultural catalana més ben valorada

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona s'ha situat com la institució cultural catalana més ben valorada per la seva qualitat i innovació, amb especial menció a l'exposició dedicada a Björk, segons ha revelat la Fundació Contemporània en els resultats de l'Observatori de la Cultura, corresponent al 2017. El rànquing de Catalunya el segueixen el festival Temporada Alta de Girona, Sónar, Primavera Sound, MACBA, CaixaForum, MNAC, Teatre Lliure, Fundació Mapfre (Rodin), Mercat dels Flors i la Fundació Vila Casas. Catalunya, en tercera posició entre les comunitats per la seva oferta cultural, ha cedit el segon lloc al País Basc, mentre Madrid segueix al capdavant d'aquest rànquing.

En l'àmbit estatal, les exposicions de Picasso al Reina Sofia, la Hispanic Society al Prado i Bill Viola al Guggenheim situen els tres museus, per aquest ordre, al capdavant de la llista de les institucions culturals més ben valorades.

La llista dels deu primers es completa amb el Festival de Sant Sebastià, el Teatro Real, el Museu Thyssen-Bornemisza, el nou Centro Botín, de Santander que irromp en el setè lloc, CaixaForum (destacant la mostra de Warhol) i els festivals PhotoEspaña i Temporada Alta.

A Catalunya, el CCCB també ha estat una de les 17 insígnies corresponents a cadascuna de les comunitats autònomes que ofereix l'Observatori de la Cultura. Entre les comunitats i ciutats amb millor programació cultural, Catalunya se situa en la tercera posició, per darrere de Madrid i el País Basc.

Pel que fa a les ciutats, Madrid, Barcelona i Bilbao –molt a prop de la capital catalana– repeteixen en els tres primers llocs.