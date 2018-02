Superlópez, Jack Kirby i el «boom» dels 70 i 80, protagonistes del Saló del Còmic 2018

Un superheroi d'estar per casa, l'entranyable Superlópez, és el protagonista del cartell 36a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Una manera de retre homenatge al personatge, que enguany celebra el seu 45 aniversari, però també al seu autor, el dibuixant Jan. Un altre dibuixant, Jack Kirby (1917-1994), una de les estrelles de la Marvel i considerat el 'King of Comics' també estarà present en una de les exposicions de la fira, així com una retrospectiva d'autors i autores de l'anomenat 'boom' del còmic per a adults a l'estat espanyol d'entre finals del 70 i principis dels 90. Els amants del còmic tenen, doncs, una nova cita amb el seu gènere preferit entre el 12 i el 15 d'abril a la Plaça Univers i als palaus 2, 4 i 5 del recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona. La directora general de FICOMIC, Meritxell Puig, ha assegurat que l'espai i la proximitat al centre de la ciutat fa que "ens sentim molt còmodes a Montjuïc". En l'edició de l'any passat, el Saló del Còmic de Barcelona va atreure la xifra rècord de 118.000 visitants.

Els organitzadors del certamen cerquen enguany "unir tradició i futur", atraient al públic fidel i apassionat del gènere, però també a un públic nou, incidint en els més petits de la casa. Per això, s'ha creat l'espai 'Còmic Kids', de gairebé 3.000 m?2; superfície i que està pensat per a visitants d'entre 5 i 12 anys. Allà hi tindran lloc tallers, xerrades, activitats així com una exposició que explica 'Com es fa un còmic?'.

Una de les peculiaritats de la mostra és que tot el material expositiu estarà a l'altura dels ulls del jove visitants. "Els que som alts ens haurem d'ajupir una mica", ha dit en to divertit el comissari d'exposicions del saló, Antoni Guiral, qui ha destacat el bon moment que està vivint el gènere i l'explosiva aparició de centenars de còmics dedicats al públic infantil. "Molts dels seus personatges preferits venen precisament del còmic", ha assenyalat.

Junt amb aquest apartat per a nou públic, segueixen les exposicions i activitats per als seguidors més incondicionals de la historieta. Un bon exemple és la mostra dedicada a Jack Kirby (1917-1994), 'The King of Comics', creador gràfic del 'Capitán América' i un dels dibuixants de referència de la Marvel, qui junt amb el guionista i editor Stan Lee i altres dibuixant va crear 'Los Vengadores', 'Thor', 'Ironman', 'Los 4 fantásticos' o 'Hulk'.

"És un autor bàsic per entendre els comic-book", ha subratllat Guiral qui ha anunciat que s'intentarà reunir el màxim nombre d'originals de Kirby en una exposició antològica, tot i les dificultats que suposa aplegar aquests dibuixos, fins i tot als Estats Units.

Una mica més fàcil ha estat reunir els 150 originals que formaran part de la mostra dedicada 'Les revistes del boom del còmic (per a adults)'. Es tracta de mostrar dues creacions de 75 artistes diferents que van contribuir a l'eclosió d'un gènere que va tenir com a primera referència el 'Tótem' del 1977 i que el van seguir publicacions com 'Creepy' o 'El Víbora'. "Aquest fenomen no només va provocar que els autors fessin obres de manera lliure, sinó que va fer que apareguessin creadors i creadores de diversos estils i orígens, que tenien moltes coses a dir", ha comentat Guiral. Pel que fa a l'extens número de noms presents a la mostra, el comissari d'exposicions ha assegurat que "malauradament no hi són tots".

A l'espera de confirmar noms dels creadors convidats per aquesta edició, les exposicions es completen amb les mostres dels guanyadors dels 'Premis Saló del Còmic', en el que figuren Josep Maria Martí Saurí, vigent guanyador del Gran Premi; 'Jamás tendré 20 años', de Jaime Martín (Millor obra d'un autor espanyol); una mostra de Javi Rey (Premi a l'autor revelació), i 'Paranoiland', premiat com a millor fanzine.

En el concurs d'enguany s'ha introduït com a novetat la presència d'un jurat format per experts que faran també la seva selecció de les obres i autors. Basaran la seva decisió final en els cinc nominats per major nombre de vots en les categories Millor Obra d'Autor/Autora Espanyol/a, Millor Obra Estrangera publicada a Espanya, Autor/Autora Revelació i Millor Fanzine. Així mateix, per determinar el o la guanyadora del Gran Premi, el jurat tindrà en compte en les seves deliberacions a tots els noms votats en la primera fase.



L'Any de Superlópez



El 2018 és un any ple de commemoracions destacades en el món del còmic: des dels 60 anys de 'Mortadelo i Filemón' a les també sis dècades de 'Els Barrufets' o els 80 anys de 'Superman'. Però un altre aniversari a destacar són els 45 anys de 'Superlópez', la versió 'casolana' i 'ibèrica' del superheroi de la capa vermella i que va crear l'any 1973 Juan López Fernández (Toral de los Vados, Castella i Lleó, 1939), conegut com a 'Jan'.

El Saló Internacional del Còmic de Barcelona dedica a Jan una mostra que exposarà 70 originals, Gran Premi del Saló l'any 2002 i Premi Ivà 2005. A més, el seu personatge més cèlebre és el protagonista del cartell del certamen d'enguany. Una imatge en el que es veuen personatges com l'Increïble Hulk, la 'Dona Meravella', Mortadelo i Filemón, el Capitán Trueno, Pulgarcito (un altre dels personatges creats per Jan), o el mateix Superlópez avançant custodiats per les Torres Venecianes de Montjuïc que cobren vida i avancen amb els personatges de còmic.



Més espai i avançament de dates



La 36a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona comptarà enguany amb l'Auditori del Palau de Congressos (Palau 5), on tindran lloc conferències, actuacions musicals, trobades d'autors amb els seus fans, i projeccions de documentals sobre còmic i de teasers i tràilers de pel·lícules i sèries de televisió. S'acompleix així una vella reivindicació de gaudir d'un espai més aïllat de la "contaminació acústica" que suposa la remor d'un saló d'aquestes característiques.

La plaça Univers acollirà els punts d'informació i també diversos 'food trucks' perquè els visitants tinguin avituallament durant la seva estada al saló. El certamen, a més, disposarà, dels palaus 2 i 4 de Fira de Barcelona, a Montjuïc. Un recinte que està especialment sol·licitat a la primavera per la gran quantitat de fires i congressos que s'hi celebren.

Per això, enguany s'ha optat per avançar les dates (inicialment, el Saló s'havia de fer del 3 al 6 de maig) per facilitar-ne l'organització i evitar el solapament amb altres esdeveniments firals.

Organitzat per FICOMIC, el Saló Internacional del Còmic de Barcelona compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del govern espanyol.