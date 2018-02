La Casa Pastors necessitarà prop d'un milió anual de pressupost si vol ser un gran museu

Ni més ni menys que entre 600.000 i 1 milió d'euros de pressupost anual de funcionament seran necessaris per al futur museu d'art contemporani de la Casa Pastors de Girona, si el que es vol, i el projecte apunta clarament en aquesta direcció, és fer un gran museu d'art contemporani nacional de Catalunya i amb connexions internacionals.

Carme Clusellas, directora del Museu d'Art de Girona, responsable d'unificar aquest museu i el futur centre de la Casa Pastors, va advertir dimecres que el projecte té encara a l'aire qüestions fonamentals com ara «quines seran les institucions titulars, quin model de governança tindrà i quin serà el seu pressupost».

No se sap si el museu dependrà d'un consorci o d'una fundació, ni quines institucions hi seran representades, ni qui pagarà els costos, ni com quedarà representat el Bisbat, que té un pes al Museu d'Art de Girona com a propietari de l'edifici i de part de la col·lecció.

Clusellas va pronunciar la conferència Casa Pastors: projecte i realitat a la sala dels Amics del Museu d'Art de Girona, plena de públic, i va explicar que si es vol un gran museu «caldrà un pressupost anual de 600.000 a 1 milió».

Aquest és el pressupost necessari per crear un museu nacional d'art contemporani que treballarà conjuntament amb el Museu d'Art Jaume Morera de Lleida i que tindrà entre les seves missions la de resoldre una greu mancança: explicar l'art català de la segona meitat del segle XX.

Per aconseguir-ho, es disposarà de la col·lecció Santos Torroella (1911-2013), que l'Ajuntament de Girona va comprar per uns 4 milions d'euros, i que inclou l'arxiu documental del crític d'art de Portbou, a més dels fons d'art de la Diputació de Girona i de la Generalitat, i obres d'altres procedències. El discurs arrancarà amb les avantguardes del segle XX (1910-1917) i arribarà fins als nostres dies. Segons Clusellas, «ningú s'ocupa a Catalunya de l'art actual. El MNAC arriba fins al 1940. Ho assumirem nosaltres i ho farem en relació a les grans línies internacionals. Ho treballarem amb el museu Jaume Morera de Lleida, serem complementaris».

Una de les limitacions de la Casa Pastors serà la manca d'espai. El futur centre disposarà de 2.500 m2 útils dividits en quatre plantes. L'Ajuntament ha afegit al projecte una casa de la pujada Sant Feliu que permetrà crear una segona entrada de serveis a l'edifici.

Un gran museu d'art contemporani necessitarà grans sales d'exposicions i la solució que s'ha trobat a la Casa Pastors, un edifici d'origen medieval, és unificar al màxim la planta primera i la segona per fer-hi exposicions temporals i programar l'exposició permanent de forma rotativa.

El pati de la planta baixa rebrà i distribuirà els visitants. Es vol guanyar espai de magatzem excavant un soterrani, fet que requerirà la supervisió arqueològica.

Sala d'actes, biblioteca-arxiu, aules per a escolars, una botiga i cafeteria són altres serveis d'un museu que haurà de traslladar a l'exterior part de l'activitat per falta d'espai.

El 2013 es va decidir crear el museu a la Casa Pastors, el 2014 es va encarregar a Jordi Falgàs el projecte museístic, el 2015 la Generalitat va cedir a l'Ajuntament de Girona la seva part de l'edifici, el 2017 les tres institucions (Generalitat, Diputació i Ajuntament) van acordar impulsar el projecte i van encarregar a Carme Clusellas la unificació dels dos museus en un termini de dos anys.

Actualment s'està treballant en el projecte arquitectònic, després que l'arquitecte Jordi Bosch guanyés el concurs. Bosch haurà de lliurar en cinc mesos el projecte executiu, que té un pressupost de 318.000 euros, direcció d'obra inclosa. Tot seguit s'haurà d'obrir el concurs de licitació de l'obra, el pressupost de la qual es desconeix.

«Anem a contra temps», va dir Clusellas, que malgrat alguns retrets i dificultats, va posar al costat positiu de la balança el fet que estigui situat en una zona d'alt atractiu turístic com el Barri Vell.

«Volem ser un museu de referència que programarà grans exposicions i les obres d'art arribaran en grans camions», va concloure Clusellas, que espera que el futur pla d'ordenació de Museus de Girona prevegi un edifici nou de magatzem.