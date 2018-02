Pedro Piqueras rep el premi periodístic Pedro Antonio de Alarcón

El periodista Pedro Piqueras, director dels informatius de Telecinco, va recollir dissabte el premi nacional de periodisme Pedro Antonio de Alarcón, amb el qual es reconeix la seva trajectòria de 45 anys dedicat a la professió. En l'entrega, Piqueras va defensar el seu «compromís amb la veritat, no amb la postveritat, que sempre respon a un interès». El guardonat també va dedicar unes paraules a aquells professionals amb qui, al llarg de la seva vida, ha coindicit, com Tico Medina o Eduardo Peralta, i va reconèixer sentir-se honorat de sumar-se a la llista de premiats amb aquesta distinció que han rebut «persones de les quals he après molt».

De Pedro Antonio de Alarcón va dir que hi ha dues coses que aporta al periodisme, com són el compromís i la capacitat narrativa, i va animar els companys de professió a seguir explicant les coses per fer un món millor.