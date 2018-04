Mor el fotògraf Eugeni Forcano, testimoni gràfic dels grans canvis dels anys 60 i 70

El fotògraf Eugeni Forcano va morir diumenge a la nit als 92 anys Canet de Mar. És un dels professionals de l'art de la fotografia més destacats de la segona meitat del segle passat a Catalunya, amb un llegat artístic i cultural que va reflectir els grans canvis dels anys 60 i 70 i que va publicar durant anys a la revista Destino.

El 2009 va cedir 650 fotografies a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona de quan col·laborava amb la publicació. Banyoles dia de mercat és un dels treballs més carismàtics de Forcano. Aquest reportatge documental va ser realitzat el 1966 per a la revista Destino. El ressò d'aquest treball va fer que s'edités també com a llibre l'any 1999.

El fotògraf va treballar altres gèneres, com la il·lustració, la moda i la fotografia creativa, entre el simbolisme i el surrealisme. Forcano, que també va treballar per France Press, va rebre l'any 2012 la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Fotografia que concedeix el Ministeri de Cultura. D'altra banda, Forcano va treballar en la il·lustració de llibres d'autors com Carles Soldevila i Josep Maria Espinàs, a l'editorial Destino; i va plasmar la seva particular visió de Josep Pla amb A l'ombra de Josep Pla (1997).

Precisament, el Museu de Fotografia Contemporània Palau Solterra de Torroella de Montgrí li dedica una mostra amb una selecció de la seva obra. Sota el títol, La vida atrapada al vol, la mostra inclou un recull de fotografies de la Barcelona dels anys 60 i 70 que l'autor va fer per a Destino. En elles, es plasma l'«humanitat» de personatges anònims i històries d'«il·lusió i desil·lusió» d'una època de grans canvis. En contraposició, també es mostra una selecció de fotografies no tant conegudes on es veu un Forcano «més experimental» que juga amb la llum i el color. L'exposició es podrà visitar fins el 20 de maig.

D'altra banda, l'any 1963, el fotògraf maresmenc va rebre el premi Ciutat de Barcelona, de fotografia en blanc i negre i l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya va atorgar-li la Medalla d'Or per les seves diapositives en color.