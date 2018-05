Raimon publica un àlbum del concert de comiat i no descarta nous discos

Raimon va deixar ahir la porta oberta a seguir editant discos i llibres, en la roda de premsa que va oferir per presentar L'últim recital, l'edició en doble CD i DVD del concert amb el qual es va acomiadar dels escenaris al Palau de la Música Catalana el passat 28 de maig del 2017.

El cantant de Xàtiva va assegurar que durant l'any que ha passat des que va dir adeu i la publicació d'aquest disc no ha trobat a faltar els concerts, «en tot cas els assajos, però si no hi ha concerts no hi ha assajos, cal assumir-ho».

Respecte a futurs discos, va aclarir que tampoc sent una necessitat imperiosa d'editar nous treballs, encara que té cançons a mitges i hi ha dies que es pregunta si les hauria d'acabar i de gravar.

De moment, els seguidors de Raimon poden seguir escoltant-lo a aquest doble àlbum gravat en directe, que recull les 36 cançons que va interpretar a l'últim dels 12 recitals amb els quals es va acomiadar del seu públic fa un any.