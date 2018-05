Un 68% de les notaries no ofereix l'opció de triar llengua de redacció dels documents

Un 68% de notaries no ofereix l'opció de triar la llengua en què es redactaran els documents notarials o les escriptures, segons l'Estudi sobre usos lingüístics a les oficines notarials de Catalunya que ha elaborat Plataforma per la Llengua. L'enquesta s'ha dut a terme amb una mostra de 248 enquestes presencials a clients que sortien de 53 notaries a Catalunya i que es va fer del 18 de setembre al 20 d'octubre del 2017. Plataforma per la Llengua ha destacat que hi ha una gran desproporció a favor del castellà. El 73,2% s'escriu en castellà i un 24,6 en català. «Era el mateix un client particular que havia tramitat el seu testament que una entitat bancària que havia portat 100 hipoteques», diu el cap de l'àrea de Drets Lingüístics i Empresa de Plataforma per la Llengua, Òscar A. Ibáñez.