La Festa del Cine rep a la 14ena edició 1,6 milions d'espectadors

La Festa del Cinema ha tancat la seva 14ena edició amb un total d'1.648.638 espectadors, ha informat el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en un comunicat. Aquesta xifra suposa un augment de gairebé un 1% respecte a les xifres del passat mes d'octubre, quan van acudir a les sales un total d'1.633.575 persones, i supera en un sis per cent els 1,5 milions d'assistents de l'edició de maig de 2017. No obstant això, no aconsegueix millors dades que els 2016 (1,7 i 2,6 milions d'espectadors).